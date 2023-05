L’ex attaccante Fabrizio Ravanelli si è sbilanciato rivelando quale attaccante affiancherebbe a Lautaro Martinez il 10 giugno.

Pur mancando ancora tanti giorni alla finale di Champions League Manchester City-Inter, il ballottaggio nell’attacco dei nerazzurri è un tema estremamente dibattuto. A Pressing Fabrizio Ravanelli ha detto la sua.

Romelu Lukaku

“Dzeko è il calcio, fa giocare bene le squadre ma è un giocatore che sa cucire il gioco, ha tecnica, fa gol importanti ma in questa partita, in questa finale, contro il City che è nettamente superiore a livello tecnico ma che può concedere qualcosa, Lukaku con la sua potenza fisica potrebbe creare delle difficoltà alla difesa del City come ha fatto contro l’Atalanta, lì è stato devastante“.

