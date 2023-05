Cresce sempre di più la possibilità di vedere San Siro aperto ai tifosi per la finale di Champions League tra Manchester City-Inter

San Siro verso l’apertura per Manchester City-Inter, lo riporta Gazzetta.it:

«Sono moltissime le possibilità che l’Inter riesca a ottenere tutti i via libera necessari per aprire ai propri tifosi San Siro per la sera della finale di Champions.

Essendo ancora in corso le verifiche e gli accertamenti del caso, non può essere stabilito il numero preciso dei biglietti che saranno venduti. Dovrebbero comunque essere circa 30.000. Di certo c’è che saranno utilizzati il prato, tutti e tre gli anelli del “rosso” e probabilmente gli spicchi laterali del “verde” e del “blu”. I tagliandi d’ingresso, dunque, avranno costi diversi, ma contenuti proprio perché lo spirito è quello di aver entrare tutti i tifosi possibili».

