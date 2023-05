Il difensore francese del club bavarese poteva diventare nerazzurro lo scorso inverno ma poi non se ne fece nulla.

L’Inter aveva bloccato Benjamin Pavard del Bayern Monaco ma non potè chiudere l’operazione; lo riporta il giornalista Marco Barzaghi in un video sul suo canale YouTube. “Il retroscena clamoroso riguarda Pavard, che a gennaio era praticamente già dell’Inter, che aveva trovato l’accordo sia con il calciatore che con il Bayern Monaco”.

Milan Skriniar

“Mancava solo chiudere l’operazione Skriniar con il PSG. Per Pavard c’era una valutazione di 15 milioni di euro e il Bayern, consapevole che il giocatore non avrebbe rinnovato, aveva accettato“. Il francese è sul mercato anche ora visto che avrebbe comunicato ai bavaresi l’intenzione di non rinnovare il contratto; su di lui c’è anche il Milan.

L'articolo L'Inter aveva Pavard in pugno a gennaio, ecco perché saltò proviene da Notizie Inter.

