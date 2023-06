L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo è intervenuto a Radio Punto Nuovo, dove si è espresso tornando sull’addio di Mourinho ai nerazzurri

Paolillo ha paragonato l’addio di Mourinho all’Inter del 2010 a quello di Spalletti al Napoli:

«Quando Mourinho andò via dopo il Triplete, ho sofferto tantissimo. Un allenatore però capisce quando ha dato tutto ad una squadra e quanti investimenti servirebbero per continuare a farla crescere. Mourinho capì che era la fine di quell’Inter, Spalletti avrà capito più o meno la stessa cosa per questo Napoli».

