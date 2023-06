L’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti ha ricordato i suoi trascorsi in nerazzurro nel corso dell’intervista concessa a StarCasinòSport

L’attaccante del Sassuolo ed ex Inter Pinamonti ha rievocato così il suo passato milanese:

«È stato l’anno in cui ho giocato meno, ma quello in cui sono cresciuto di più perché mi sono confrontato con grandi campioni e con un mister come Antonio Conte che ha un curriculum che parla da sé. Ho imparato veramente tanto ed è stata una stagione piena di esperienze, culminata con il sogno dello Scudetto».

L’articolo Pinamonti: «Conte mi ha fatto crescere più di tutti, all’Inter ho imparato molto» proviene da Inter News 24.

