Ravanelli: «La Juve non è al livello di Inter e Napoli ma ha una cattiveria impressionante». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, parla così dei bianconeri dopo l’ultima giornata di Serie A.

Questo turno di campionato ci ha detto che l’Inter e la Juve sono avanti: l’Inter con la Roma ha fatto una partita ad alta intensità spingendo sull’acceleratore fino al gol del vantaggio; la Juventus ha vinto una partita importante. La Juventus viene da momenti difficili e quindi tutti hanno una grandissima fame. I bianconeri tecnicamente non possono competere con Inter e Napoli, ma ha una cattiveria impressionante. Adesso Allegri ha lo spogliatoio in mano ed ha dato anche un gioco a questa squadra. La Juventus non è a livello di Inter e Napoli, ma può dire la sua fino alla fine se resta umile

