Ravanelli, su TV Play, ha parlato così di Juve e Vlahovic.

RAVANELLI – «In questo momento Vlahovic non è titolare fisso. Nelle gerarchie di Allegri Kean, Milik e Chiesa sono avanti. Ad oggi sono più in forma di Vlahovic. Se vuole lottare per lo scudetto a gennaio dovrebbe fare un paio di acquisti di livello soprattutto a centrocampo. La Fiorentina non è riuscita a sostituire al meglio uno come Vlahovic. Gli attaccanti fanno molta fatica a fare gol. Nel gol della Juve Parisi ha commesso un errore, ha perso il passo sulla chiusura».

