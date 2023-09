Ravanelli: «Se succederà questo la Juventus potrà vincere lo scudetto» . Le parole dell’ex attaccante bianconero

Fabrizio Ravanelli ha parlato di Juventus nel corso del programma Pressing su Mediaset.

Le sue parole: «C’è stato un passo in avanti sotto il punto di vista difensivo rispetto al Bologna, ma c’è stato un passo indietro perché deve migliorare nella finalizzazione perché fa fatica a chiudere le partite. Vlahovic-Chiesa Se la Juventus vuole vincere il campionato la coppia deve migliorare tantissimo dal punto di vista dell’intesa, ora siamo lontani e sono due giocatori che al momento fanno fatica, progressi lì davanti non ne ho visti, mi sembra una Juve che vive sull’individualità di Chiesa, di Vlahovic e sui loro movimenti. Vlahovic ha sbagliato il rigore dopo aver segnato comunque nelle prime due partite quindi aveva tutta la serenità per andare sul dischetto».

The post Ravanelli: «Se succederà questo la Juventus può vincere lo scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG