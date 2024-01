Ravanelli: «Vlahovic per Lukaku? Può essere una fortuna per lui e la Juve il mancato scambio». Le parole dell’ex bianconero

Ravanelli a Tv Play è tornato sul mancato scambio tra Vlahovic e Lukaku in estate. Queste le parole dell’ex bianconero sul bomber della Juve e quello della Roma.

RAVANELLI – «Ci sono dei momenti e delle situazioni che devono andare in un modo per poi cambiare all’improvviso. Quando si vuole restare in una squadra spesso si tirano fuori qualità inaspettate. Il mancato scambio Vlahovic con Lukaku può essere la fortuna sia della Juventus sia del giocatore stesso»

The post Ravanelli: «Vlahovic per Lukaku? Può essere una fortuna per lui e la Juve il mancato scambio» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG