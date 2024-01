Samarzdic Juve, battuto il Napoli: l’affare si può fare a giugno. La rivelazione del giornalista Ceccarini

Il matrimonio tra Samardzic e la Juve potrebbe concretizzarsi non nella sessione attuale di mercato, bensì in quella estiva. A rivelarlo è stato il giornalista Niccolò Ceccarini a Radio Bianconera.

Il serbo, infatti, in questo momento sembra essersi molto allontanato dal Napoli che lo aveva cercato con forza nelle scorse settimane. Per cui l’ipotesi Juve resta fattibile per la sessione estiva del mercato 2024.

