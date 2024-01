Ravezzani affossa il Milan: «Non è lei la favorita per questo obiettivo» ha scritto sul proprio profilo Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha parlato così della Coppa Italia, obiettivo che insegue anche il Milan. Le sue parole.

RAVEZZANI – «Tanto per essere chiari, così come l’Inter è la squadra più forte del campionato e quindi di diritto la favorita, altrettanto lo è la Juve adesso in Coppa Italia. Spero che Acerbi e Allegri non si offendano…»

