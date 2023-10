Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha commentato ironicamente sul caso scommesse che riguarda Zaniolo e Tonali

Intervenuto sul proprio account di “X”, Fabio Ravezzani commenta ironicamente la vicenda legata agli ex Milan e Roma, Tonali e Zaniolo, entrambi accusati di scommesse.

Il giornalista scrive: «Diciamo che far accompagnare Tonali e Zaniolo da Buffon per parlare di scommesse non è stata esattamente una mossa geniale di Gravina».

