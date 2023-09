Ravezzani commenta la vicenda Leao: «Questa è la sanzione giusta». Queste le sue parole pubblicate su Twitter

Ravezzani è intervenuto sul proprio profili Twitter per commentare la vicenda Leao. Di seguito le sue parole su ciò che è accaduto dopo Roma–Milan.

RAVEZZANI – «La vicenda Leao ha scatenato come sempre commenti opposti in base al tifo. Semplicemente, intonare e postare apposta un coro sgradevole verso un’altra squadra va contro i principi di fair play e rispetto che pretende l’Uefa e lo sport in generale. Una multa sarà sanzione giusta»

