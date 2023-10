Fabio Ravezzani si è scagliato contro Inter e Milan e le rispettive proprietà: ecco le dichiarazioni del giornalista sullo stadio

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani si scaglia così contro le proprietà di Inter e Milan, in onda su TvPlay.

La sua critica prende corpo dalla situazione legata al nuovo stadio e all’abbandono di San Siro da parte dei due club.

LE PAROLE- «Ogni tanto in Italia e qui a Milano viene fuori chi dice no al nuovo stadio. La verità è che non si ha idea di cosa succederà se e quando le squadre andranno via. Quell’area sarà abbandonata e lasciata al degrado più totale.

Lo spettacolo del calcio ha bisogno di stadi. Se non vengono aggiornati gli stadi rimane un problema molto grosso, considerate anche le volte in cui la politica si mette in mezzo. Il Milan ha una proprietà importante, l’Inter invece una proprietà cinese che si muove sull’orlo del fallimento. Quindi penso che alla fine i primi che lo faranno, fuori Milano purtroppo, saranno i rossoneri»

L’articolo Ravezzani duro con l’Inter: «La proprietà cinese sull’orlo del fallimento» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG