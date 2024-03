Il giornalista di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sulla stagione dei rossoneri.

MilanNews ha intervistato Fabio Ravezzani che ha giudicato così l’annata del Milan. “Credo che sia il più bel Milan dell’anno, peccato sia arrivato un po’ tardi per il campionato ma tutto sommato era anche abbastanza prevedibile. La squadra in estate era stata rivoluzionata e sono d’accordo con Stefano Pioli quando diceva di non aspettarsi di partire così bene per poi precipitare a novembre. Sono i normali assestamenti di qualsiasi squadra”.

Note positive

“Theo sta facendo il Theo, Leao è un giocatore più primaverile che invernale. E poi si vede il gioco. Perché non era possibile che il Milan che giocava così bene un anno fa giocasse così male tra novembre e gennaio. Non era una questione tattica ma di stato di forma dei giocatori”.

Theo Hernandez

Sul campionato

“La vera sfortuna del Milan è che l’Inter ha fatto gara a sé. In un’altra situazione i rossoneri sarebbero magari a 5-6 punti dal primo posto e con la speranza di vincere il campionato. Quando Scaroni dice che l’obiettivo è arrivare nelle prime 4 non è una cosa così sbagliata. Il Milan sta vivendo un processo di crescita costante che dipende anche dalla decrescita delle altre che hanno speso di più. Quindi è possibile che la Juve che sta diminuendo le spese decresca, così come le sta diminuendo anche se in modo un po’ più contraddittorio l’Inter. Questo permetterà al Milan di guadagnare posizioni. Ma a oggi la rosa del Milan non è da scudetto, non è al livello di quella dell’Inter e nemmeno a quella del Napoli. Se finisce secondo e arriva in finale di Europa League secondo me può ritenersi soddisfatto”.

L’articolo Ravezzani: “È il più bel Milan dell’anno, in un’altra situazione sarebbe in lotta per lo Scudetto” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG