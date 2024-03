Il giornalista Michele Criscitiello ha detto la sua in maniera molto netta sulle indagini che stanno facendo luce sulla proprietà del club rossonero.

Continua a far parlare di sé l’indagini riguardo l’ultimo passaggio di proprietà del Milan: si cerca di capire se il club appartenga effettivamente a RedBird Capital o se sia ancora Elliott il proprietario. Michele Criscitiello su Sportitalia si è schierato apertamente sulla vicenda; ecco le sue parole. “L’indagine sul Milan ha troppi buchi ancor prima di indagare. A prescindere dalla fede che può avere un giudice, solo pensare che un fondo internazionale come Elliott si possa ridurre a fare giochetti italici per vendere, svendere o prestare il Milan è una cosa surreale. Parliamo di un fondo internazionale dove il Milan incide, si e no, il 2%…“.

Stefano Pioli

Miglioramenti

“Il Milan sta migliorando la propria posizione economica e finanziaria e gli ultimi numeri dei bilanci dicono che chi ha lasciato e chi è subentrato ha trovato la giusta via dell’equilibrio finanziario. Poi per fare cassa vera ce ne vuole ma sappiamo che quello passa anche dai successi sportivi e dagli impianti che in Italia non ci sono. Sembra una indagine basata sulla ricerca dell’ago nel pagliaio“.

Lato campo

“Intanto la squadra punta tutto sull’Europa e sarebbe una grande soddisfazione e risarcimento arrivare più avanti possibile in Europa League e chiudere secondi in campionato alle spalle dei cugini“. Ai quarti di Europa League i rossoneri affronteranno la Roma.

