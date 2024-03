L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha evidenziato cosa gli è piaciuto e cosa no della vittoria di ieri dei rossoneri.

Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport ha sostenuto che il Milan con semplici accorgimenti potrebbe chiudere alla grande la stagione. “Il Milan con la vittoria di Verona ha allungato, anche se mancano ancora molte partite. Il successo dei rossoneri è stato netto però alcune cose vanno corrette se si vuole raggiungere il traguardo”.

Cosa migliorare

“La squadra di Pioli, in alcuni momenti della sfida, è stata troppo lunga. La fase difensiva non è sempre impeccabile, anche perché il centrocampo fa poco filtro e gli attaccanti rientrano poco. La questione è basilare: in questo modo i difensori vengono spesso esposti all’uno contro uno e possono andare in crisi. L’obiettivo deve essere quello di avere una squadra corta, perché così tutti si aiutano e tutti collaborano. Se un giocatore sta a 40 o a 50 metri dal punto in cui si svolge l’azione, è come non averlo”.

Christian Pulisic

Note positive

“Dei rossoneri, per parlare anche di cose positive perché ce ne sono, ho ammirato la crescita di alcuni singoli. Pulisic su tutti. Mi sembra che questo ragazzo alla sua prima stagione in Italia, si stia integrando bene e stia dando una mano alla squadra. Ha buona tecnica, ottime qualità atletiche e mi sembra anche ben disposto quando si tratta di ripiegare in fase di contenimento”.

Il consiglio

“Adesso per proseguire in questo percorso positivo che dura ormai da inizio anno […] Pioli deve battere sul tasto del pressing, della squadra corta, che si deve muovere come una fisarmonica, avanti avanti e indietro tutti e 11. Se ci riuscirà sono convinto che per il Milan sarà una bella primavera”.

