Secondo le ultime indiscrezioni l’attaccante francese sembrerebbe propenso a cambiare squadra e anche continente a fine stagione.

Olivier Giroud è ancora il capocannoniere del Milan con 14 goal segnati in tutte le competizioni: se si restringe il campo alla Serie A, le reti sono 12, è insomma il terzo nella classifica cannonieri insieme a Paulo Dybala che però ha calciato più rigori.

Gli scenari

Secondo la Gazzetta dello Sport rispetto al passato il francese sembra più lontano dal rinnovo per un’altra stagione. Il suo contratto scade a giugno e lui si starebbe convincendo ad accettare l’offerta di un club della MLS: sono due le possibili destinazioni, Los Angeles o New York. A maggio dovrebbe arrivare la scelta definitiva, ci sarebbero motivi familiari dietro questi pensieri ma non è sa trascurare il fatto che questi club gli offrirebbero anche la possibilità di fare il dirigente quando deciderà di ritirarsi. Il Milan a prescindere acquisterà un nuovo attaccante anche considerata l’età di Giroud non più giovanissima; una decisione sul rinnovo di Jovic invece non è stata ancora presa.

Joshua Zirkzee

La alternative

I rossoneri stanno valutando, da anni tra l’altro, tanti attaccanti; la spesa prevista è attorno ai 40 milioni di euro. Gli obiettivi sono quelli citati spesso negli ultimi mesi, ovvero Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Viktor Gyökeres dello Sporting CP; solo il canadese potrebbe costare meno della cifra succitata per via del contratto in scadenza nel 2025. Zirkzee e Sesko sono quelli che più piacciono alla dirigenza in questo momento.

