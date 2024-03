I rossoneri confermano di trovarsi in un ottimo periodo di forma il che però forse aumenta i rimpianti per le frenate dello scorso autunno.

Il Milan vince 3-1 a Verona e mette 3 punti di distacco tra sé e la Juventus terza in classifica: la qualificazione alla prossima Champions League è quasi blindata.

Samuel Chukwueze

I dati

La squadra di Pioli ha fatto la partita soffrendo solo sul momentaneo 1-2 realizzato da Noslin; in realtà i rossoneri hanno anche colpito 2 traverse. Il Corriere dello Sport sottolinea anche come il tecnico abbia imparato dai propri errori: rispetto al turnover eccessivo di Monza che costò 3 punti, ieri c’era quasi il solo Okafor dei non titolari in campo dal primo minuto.

I migliori

Lo svizzero ha colpito un legno e avuto un ruolo fondamentale nella rete realizzata da Pulisic; questa tra l’altro, è la numero 5000 del Milan in Serie A. Per l’americano si tratta della quarta gara di seguito in cui va a bersaglio, tra l’altro 12 goal in stagione non li aveva mai realizzati finora in carriera. Un’altra buona notizia è la prima rete in campionato per Chukwueze: il suo ingresso è stato molto positivo ma si attendono conferme.

Rimpianti

In generale per il Milan quella di ieri è la quinta vittoria consecutiva, ci si chiede dove avrebbe potuto essere la squadra di Pioli senza l’incredibile flessione avvenuta tra ottobre e novembre. Dopo la sosta si affronterà la Fiorentina senza lo squalificato Theo Hernandez, ammonito in seguito ad un malinteso con l’allenatore avversario per la sua esultanza.

L’articolo Milan: solo ottime notizie dal Bentegodi proviene da Notizie Milan.

