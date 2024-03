L’attaccante esterno americano è il miglior acquisto dei rossoneri della scorsa estate insieme al compagno Loftus-Cheek.

Il Milan ci ha visto giusto quando la scorsa estate è andato a pescare dal Chelsea Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek: i londinesi volevano iniziare un nuovo progetto e per loro non c’era più spazio. Abili i rossoneri ad approfittare della situazione e a non pagarli eccessivamente: circa 22 milioni di euro ciascuno. L’ala è alla sua miglior stagione di sempre dopo il goal segnato ieri al Bentegodi: per lui sono 12 reti e 8 assist in 39 partite in tutte le competizioni.

Christian Pulisic

Gli elogi

L’ex centrocampista Dario Marcolin a DAZN ha sottolineato gli aspetti dell’americano che più lo stanno colpendo: “Dribbling, la velocità e la freddezza sotto porta. Quello è l’elemento che forse sta mettendo in più. Tanti giocatori arrivano in quella zona di campo e hanno la fretta, lui è freddo, glaciale, tecnico e pratico. Ha stupito per la concretezza in questa stagione, credo che la sua bravura sia di fare le due fasi: in fase difensiva lo vedi molto più di Leao. Lui lo vedi basso mentre Leao lo vedi alto quando il Milan difende. Poi però quando riparte fa la cosa giusta al momento giusto, è un calciatore intelligente. Oggi Lazovic ha sempre raddoppiato su Pulisic, non poteva mai lasciare Cabal da solo”. Anche il suo “collega-rivale” Chukwueze ha ammesso pubblicamente che non lo si può togliere dal campo.

L’articolo Milan: è un Pulisic da record, ecco cosa stupisce di lui proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG