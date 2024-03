Primo goal in Serie A per l’ala nigeriana che sta faticando in questa sua prima stagione italiana; il peggio potrebbe essere passato.

Il Milan ha espugnato il Bentegodi di Verona, un campo storicamente molto insidioso per i rossoneri, al termine di una gara molto combattuta. La squadra di Pioli non è apparsa lucidissima sulla gestione del momentaneo 0-2 e infatti i padroni di casa dopo il goal di Noslin hanno creato non pochi grattacapi alla retroguardia del Milan. Ci ha pensato Samuel Chukwueze a togliere le castagne dal fuoco: il nigeriano ha segnato la rete del definitivo 1-3 con un sinistro a volo per nulla facile. I tifosi rossoneri sperano che l’acquisto più caro dello corso mercato estivo, 20 milioni più 8 di bonus dal Villarreal abbia completato il suo ambientamento.

Samuel Chukwueze

L’ammissione

Chuekueze a DAZN ha commentato così quanto accaduto: “Sono molto felice per il goal, aspettavo da tempo questo momento. Questi primi mesi non sono stati facili, continuo a lavorare duro. È importantissimo vincere, voglio continuare a segnare per aiutare la mia squadra. Grande gioia per la squadra, devo continuare a lavorare duro perché mi hanno preso per fare gol. Mi fido del mister e dei suoi piani per me, io devo solo rimanere concentrato e continuare col duro lavoro”.

La concorrenza

“Non è stato facile, chi gioca nella mia posizione sta facendo benissimo e sta segnando tanto (ride, ndr). Il mister non può metterlo in panchina. Io continuo a lavorare duro e non importa se gioco poco, il gol di oggi è molto importante per la mia fiducia. Devo continuare ad essere concentrato e centrato sul futuro”.

