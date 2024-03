Il tecnico dell’Hellas Verona Marco Baroni sottolinea come la catena di sinistra dei rossoneri abbia messo in difficoltà la sua squadra.

Marco Baroni ha commentato così a DAZN il match perso dall’Hellas Verona contro il Milan. “Il Milan ha fatto una signora partita. Noi nel primo tempo siamo rimasti un po’ intimoriti dal palleggio, abbiamo pagato qualcosa nella pressione. Abbiamo messo qualche errore ma l’atteggiamento della squadra mi è piaciuto. Quando hai davanti una squadra forte come il Milan puoi anche rischiare di prendere delle imbarcate, la squadra è invece rimasta sempre in campo. Abbiamo commesso due errori, abbiamo regalato due gol: sull’angolo sapevamo che loro mettono tre giocatori fuori, noi ne avevamo solo uno che non ha difeso la palla fuori”.

Il miglior momento sullo 0-2

“Non possiamo prescindere da questo, ho visto cose interessanti nel secondo tempo. Sono tutte energie di cui abbiamo bisogno, c’è sempre di più la capacità di integrarsi di questi ragazzi che sono arrivati a gennaio. Stanno cominciando a darci un approccio importante. I cambi oggi sono entrati molto bene”.

Sui singoli

“Suslov ha tanta energia e mobilità. Può ricoprire tutti e tre i ruoli davanti. La sua mobilità mette in difficoltà comunque. È una soluzione anche da esterno. Sono contento. Nel primo tempo Suslov era un po’ difficoltà su queste partenze di Theo. Su quella fascia sinistra, con lui e Leao, siamo andati un po’ in difficoltà. Ho pensato di mettere un po’ di gamba, Folorunsho anche se non è il suo ruolo serviva un po’ di sacrificio. In occasione del gol è stato proprio sulla catena di sinistra che ci hanno bucato”.

