Stefano Pioli ha parlato a DAZN della vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona; di seguito le sue dichiarazioni. “La partita l’abbiamo interpretata bene secondo me, sul loro gol potevamo essere più attenti sulla respinta. Chiaro che gli episodi cambiano l’atteggiamento mentale della partita. Siamo stati squadra, abbiamo creato tanto, abbiamo corso tantissimo… Calcolando che venivamo dalla partita di giovedì credo che sia una partita molto positiva”.

L’ammonizione di Theo Hernandez

“Giallo dopo le proteste della panchina dell’Hellas? È stato così e non va bene, Theo esulta sempre così, dice sempre “parlate parlate”. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Ma Theo non ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori e si debba lasciar stare gli altri giocatori”.

Theo Hernandez

Sul nigeriano

“È la storia di un giocatore straniero che viene a giocare in un campionato difficile e complicato, dove le richieste sono sicuramente diverse rispetto a quelle che aveva al Villarreal. Ci sta mettendo tanta disponibilità e impegno per cercare di fare il meglio possibile. Credo che troppe volte si affrettano i giudizi e non si ha tempo di aspettare. Sono ragazzi che arrivano da un’altra mentalità, un altro modo di vivere e di allenarsi, un altro modo di giocare. Sono molto contento per il gol e che stia entrando bene quando viene chiamato in causa. Noi abbiamo la pazienza necessaria per aspettare tutti i nostri giocatori”.

La catena di sinistra

“Hanno mezzi tecnici e fisici superiori, mentalmente sono molto continui. Sono una coppia fortissima. Gli avversari devono preoccuparsi, aspettarci un po’ di più, prendere delle preventive… Chiaramente ci consentono altre giocate e altri spazi. Sono giocatori fantastici e ce li stiamo godendo”.

