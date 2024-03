I rossoneri vincono una partita non facile al Bentegodi: Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze gli autori dei goal.

La prima occasione è per il Milan col cross di Theo Hernandez che non viene indirizzato verso la porta avversaria dal tocco di piatto di Tomori. La gara è molto tattica in avvio ed il destro di Noslin non sorprende minimamente Maignan. A circa metà tempo Montipó si supera sul destro a volo di Okafor; poco dopo Pulisic colpisce la traversa con una botta di destro. L’americano ci prova anche di sinistro con palla che esce fuori; il match si è aperto. Da registrare anche un diagonale di Noslin che finisce fuori di poco; dopo la mezz’ora Pulisic serve Okafor che calcia a lato. Lo svizzero spedisce in curva anche in seguito ad un contropiede guidato da un allungo di Theo Hernandez; al 44’ il francese porta in vantaggio i suoi al termine di un’azione solitaria condita anche da 2 rimpalli a favore. Milan avanti 1-0 all’intervallo.

Samuel Chukwueze

Al 49’ Okafor scippa il pallone a Dawidowicz e calcia: Montipó respinge ma Pulisic fa 0-2 sulla ribattuta. Attorno all’ora di gioco l’Hellas Verona prova a rientrare in partita ma il colpo di testa di Noslin termina alto mentre poco dopo il mancino volante di Swiderski viene bloccato da Maignan. Quando la gara sembra in controllo dei rossoneri i padroni di casa accorciano: Noslin sradica il pallone dai piedi di un avversario e fa partire un missile che batte Maignan, risultato quindi di 1-2. L’Hellas carica a testa bassa ma il tiro di Duda è alto; dall’altra parte Leao si mangia il goal della sicurezza calciando fuori a tu per tu con il portiere avversario. Ci pensa quindi Chukwueze a spegnere i gialloblù con un gran sinistro a volo: la gara si chiude 3 a 1 per il Milan che si porta a più 3 dalla Juventus.

