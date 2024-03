I rossoneri saranno di scena fra poco al Bentegodi di Verona per l’ultima gara prima della sosta per gli incontri delle nazionali.

Il Milan torna protagonista in campionato ed alle 15 affronterà l’Hellas Verona invischiato nella lotta salvezza. I padroni di casa cambiano un solo elemento rispetto alla gara vinta una settimana fa a Lecce mentre Pioli effettua un poi più di turnover. I rossoneri ritrovano Maignan dopo lo spavento di giovedì: il francese, non nuovo a problemi fisici, è stato sostituito nel primo tempo ma già ieri non aveva più dolore al ginocchio colpito. I rossoneri tornano a giocare con la difesa a 4 che ha fatto le loro fortune nella stagione conclusa con la conquista del diciannovesimo Scudetto: Theo Hernandez e Calabria sono i terzini mentre Kalulu e Tomori i centrali titolari. In mediana riposa Adli, tutto confermato sulla trequarti mentre in attacco c’è la novità Okafor, sarà lo svizzero la prima punta; ecco le formazioni ufficiali.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazović; Noslin. A disp. Chiesa, Perilli; Magnani, Tchatchoua, Vinagre; Belahyane, Charlys, Dani Silva; Bonazzoli, Mitrović, Świderski, Tavşan. All. Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Okafor. A disp. Nava, Sportiello; Florenzi, Gabbia, Kjær, Terracciano, Thiaw; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud, Jović. All. Pioli.

