Ravezzani: «Futuro Allegri? C’è una scemenza che continuo a sentir dire». Le parole del giornalista

Fabio Ravezzani, su Twitter, commenta alcune delle voci sul futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Le sue parole: «Una delle più grandi scemenze di queste settimane é che la Juve non licenzierebbe Allegri per i 2 anni di contratto da pagare. Se ritieni che l’allenatore sia causa dei tuoi mali lo esoneri e basta. Spendi 4 mln lordi per uno bravo e sai che ne incasserai molti di più. Semplice».

