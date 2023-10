Ravezzani: «Juve, 700 milioni di passivo negli ultimi 6 anni. Un mistero cosa sia passato per la testa di Agnelli». La critica del giornalista

Fabio Ravezzani su X critica la gestione di Andrea Agnelli negli ultimi anni alla Juventus.

Il suo commento: «Negli ultimi 6 anni la Juventus ha accumulato passivi di bilancio per oltre 700 mln. Una follia, soprattutto considerando i risultati delle ultime 3 stagioni. Più un’inchiesta che ne ha azzerato i vertici. Cosa sia passato per la testa di A. Agnelli da Cr7 in poi resta un mistero».

