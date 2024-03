Fabio Ravezzani svela qual è stato il vero rimpianto dell’Inter nella sfida di ieri sera contro l’Atletico Madrid

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato l’eliminazione dell’Inter in Champions League proprio profilo di X.

LE PAROLE – «C’era la sensazione che per l’Inter potesse essere un’avventura straordinaria anche in Champions. Purtroppo Lautaro è mancato e la difesa ha faticato più del ragionevole. Resta l’amarezza per essere usciti contro una squadra inferiore»

L’articolo Ravezzani: «Lautaro è mancato, ma la vera amarezza per l’Inter è questa» proviene da Inter News 24.

