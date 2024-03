Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo, ha commentato le voci di una proposta dell’Inter fatta nei suoi confronti

Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo, ha lasciato uno spiraglio aperto su un suo possibile passaggio all’Inter. Le sue parole rilasciate a Radio Serie A.

LE PAROLE – «Quando mi sono arrivate delle proposte sia il patron Squinzi che sua moglie non stavano bene, non me la sono sentita. Proposte da uno tra Juve, Milan ed Inter? Può essere, ma piuttosto che dire una bugia non rispondo»

L’articolo Carnevali rivela a sorpresa: «Proposta dall’Inter? Può essere» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG