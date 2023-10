Intervenuto sul canale YouTube di QSVS, Fabio Ravezzani ha fatto la sua analisi su Salernitana-Inter di ieri sera.

LE PAROLE – «Se hai un attaccante che ti fa gol hai risolto il 90% dei tuoi problemi. La partita contro la Salernitana è stata emblematica, da questo punto di vista. Abbiamo capito che la prestazione del derby è stata per certi versi irripetibile, favorita anche dall’atteggiamento del Milan. Ma nel primo tempo i nerazzurri hanno faticato più di quanto era lecito aspettarsi. C’è una scena che racconta un po’ tutto: a inizio partita Sanchez ha incredibilmente sparato alto un sinistro dal limite dell’area piccola. Pensate se al suo posto ci fosse stato Lautaro. Quando hai un attaccante che in 35′ ti fa 4 gol, tutto il resto diventa filosofia. L’Inter è molto Lautaro-dipendente: manca un altro attaccante così affidabile. Thuram ha iniziato bene, ma non è quel Lukaku dell’anno dello scudetto. Se vuole arrivare a grandi traguardi, l’Inter ha bisogno che Thuram cresca ancora un po’».

