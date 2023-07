Fabio Ravezzani ha detto la sua sul mercato dell’Inter, facendo i nomi di Lukaku, Brozovic e Onana: le parole

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha posto l’accento sull’Inter, impegnata a far fronte alle uscite e alle nuove entrate:

LE PAROLE- «Per l’Inter sarebbe essenziale completare l’attacco con Lukaku. A condizione che arrivi. Altrimenti per essere ai vertici servirà un altro attaccante importante. In difesa non dovrebbero esserci grandi problemi, ma vediamo cosa succederà con Onana. La maggior parte dei tifosi paradossalmente lascerebbe andar via più volentieri Brozovic, considerate le capacità del portiere. Io penso sia invece il croato il più importante tra i due».

