Su Twitter, Fabio Ravezzani si è espresso così sul tradimento di Cuadrado alla Juve.

RAVEZZANI – «Cuadrado è un’ottima soluzione come prima riserva per la fascia destra dell’Inter. Il problema sarà convincere i tifosi che non è simulazione ogni volta che cadrà. Bisogna rivoluzionare convincimenti radicati da anni nei supporter nerazzurri».

