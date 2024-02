Ravezzani rimpiange i due ex Milan: «Con loro era un gran centrocampo». Di seguito le sue parole su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Ravezzani ha parlato così del centrocampo del Milan. Il suo commento.

RAVEZZANI – «Ha ragione Di Canio quando sostiene che il centrocampo del Milan filtra troppo poco. Adli, Rejinders e Loftus non sono veri incontristi. Basterebbe avere un Kessie al posto di Adli per essere più robusti. Se non altro tornerà Bennacer (con Tonali e Kessie era gran centrocampo)»

