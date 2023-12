Fabio Ravezzani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter, in particolar modo sulla famiglia Zhang

Attraverso Twitter, Fabio Ravezzani si concentra sull’Inter e sulla situazione finanziaria della presidenza Zhang.

«Non stimo chi dissimula per non raccontare la verità su Milan e Inter. Il Fondo Redbird non fa beneficenza, né investimenti per passione. Vuole guadagnare presto. Quindi stipendi bassi e mercato indispensabile. Zhang ha accumulato un debito mostruoso e dovrà vendere. Tutto qui»

L'articolo Ravezzani: «Zhang venderà l'Inter. Ecco perché» proviene da Inter News 24.

