Razzismo Maignan, George Weah: «Mike umiliato. Gare a porte chiuse? Dovrebbero essercene tante». Le sue dichiarazioni

George Weah, padre del calciatore della Juventus Timothy, è intervenuto ai microfoni de Il Giornale per tornare su quanto accaduto a Udine al portiere del Milan Mike Maignan. Le sue parole.

GEORGE WEAH – «Penso che Mike, lasciando il campo, abbia fatto la cosa giusta. Quella gente non deve entrare negli stadi. Mike si è sentito umiliato. Purtroppo il razzismo è diffuso ovunque, era così anche ai miei tempi, anche in campo, non solo sulle tribune e nelle curve. È un modo per provocare, vogliono attaccare l’avversario sportivo, ma usando il razzismo ti feriscono, ti umiliano. So che hanno chiuso lo stadio di Udine per una partita, paga anche chi non ha colpe, ma penso sia giusto così. Dovrebbero essercene tante partite a porte chiuse, forse la gente capirebbe che i razzisti vanno isolati»

