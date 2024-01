Allenamento Bologna: c’è una importante novità verso la sfida contro il Milan in programma sabato sera a San Siro

Proseguono i lavori in casa Bologna in vista della sfida di campionato in programma sabato sera a San Siro contro il Milan. Di seguito il report ufficiale del club rossoblù dopo l’ultima seduta di allenamento.

ALLENAMENTO – A due giorni dalla partita di Milano la squadra ha svolto un allenamento tattico con prove di conclusioni a rete. Seduta differenziata per Dan Ndoye.

