Razzismo Maignan, il Milan passa dalle parole ai fatti: due iniziative hanno preso forma nella giornata di ieri

Il Milan ha deciso di ascoltare Mike Maignan e di passare concretamente dalle semplici parole ai fatti. A svelarlo è la Gazzetta dello Sport, che riporta una doppia iniziativa messa in piedi dal club.

Per prima cosa va sottolineato che Cardinale ha scritto un messaggio al francese per esprimergli vicinanza. Inoltre ieri, anche se di domenica, è stato giorno di riunioni a Casa Milan: la società rossonera ha iniziato a discutere su come combattere concretamente questa piaga sociale.

