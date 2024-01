Dopo gli episodi di razzismo nei confronti di Maignan in Udinese Milan, spunta il primo indagato. Cosa lo ha incastrato

Spunta il primo indagato per i cori razzisti nei confronti di Maignan in Udinese Milan.

Come riportato dal Corriere della Sera l’uomo, che ha urlato ripetutamente insulti razzisti al portiere rossonero, verrà daspato e rischia di non mettere mai più piede nello stadio della sua squadra. A incastrare l’uomo, un video postato da un tifoso bianconero sui social network nelle ore successive al caso”. Decisive, in questo primo risultato delle indagini, le 300 telecamere della BluEnergy Arena di Udine e la collaborazione del club friulano.

The post Razzismo Maignan: primo indagato per i cori, ecco cosa lo ha incastrato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG