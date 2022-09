L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha parlato di Kroos e Modric e delle loro grandissime qualità

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti, in conferenza stampa dopo la partita vinta col Betis, ha elogiato le qualità di Modric e Kroos.

MODRIC-KROOS – «Lavorare con Kroos e Modric non è difficile perché sono intelligenti e umili. Sanno di essere importanti per la squadra, anche se non scendono in campo. Allenarli è la cosa più facile della mia carriera».

L’articolo Real Madrid, Ancelotti: «Allenare Kroos e Modric la cosa più facile della mia carriera» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG