Il Milan concluderà il mese di settembre con la sfida casalinga contro il Napoli, in quella che sarà l’ultima occasione per vedere la squadra prima della sosta per le Nazionali.

Domenica 18 settembre alle 20.45 i rossoneri riceveranno a San Siro gli uomini di Spalletti nel posticipo della 7° giornata di Serie A, nel confronto numero 170 e con il bilancio che vede il Milan vincente in 67 occasioni contro le 50 del Napoli; 52 pareggi a completare i precedenti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12:00 del 5 settembre alle 23:59 del 6 settembre, ogni abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato, nei settori disponibili

Vendita Libera: dalle ore 12:00 del 7 settembre e fino ad esaurimento posti

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 34€.

CLUB 1899

Anche per Milan-Napoli è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.