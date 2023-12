Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, sulla difesa delle Merengues e in particolare di Tchouameni e Camavinga

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Real Madrid contro l’Alaves. Di seguito le sue parole.

“TCHOUAMENINGA” – «A Tchouaméninga [ride, ndr]… Tchouaméni non piace giocare come difensore centrale come a Camavinga non piace giocare come difensore laterale. Ma è molto bravo come difensore centrale e lo sa. Ha capito che in caso di emergenza potrebbe giocare come difensore centrale per una o due partite. Poi, il futuro di Tchouaméni al Real Madrid è come centrocampista e lo sappiamo tutti».

El lapsus de Ancelotti con 'Tchouameninga'. pic.twitter.com/U2WLqNuEFQ — Relevo (@relevo) December 20, 2023

RINFORZI A GENNAIO – «Non dico di no. Abbiamo parlato con la società, valuteremo nei prossimi giorni, abbiamo tempo. Il mercato di gennaio si conclude solo il 31, cercheremo la migliore soluzione possibile. Per ora non abbiamo fretta. Finiamo bene l’anno e poi avremo tempo per prendere la migliore decisione possibile»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG