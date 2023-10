Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha così parlato dopo il match di Champions League giocato con il Napoli

Carlo Ancelotti ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Real Madrid.

IMPRESSIONI DOPO LA VITTORIA – «Partita difficile e combattuta fino all’ultimo. Abbiamo incassato il primo gol che si poteva evitare, poi abbiamo iniziato a giocare bene. La sofferenza c’è stata dopo un rigore molto dubbio, dopo era difficile. L’entrata di Modric ci ha fatto controllare il gioco, portando a casa una vittoria importante in un campo difficile».

RIGORE PER IL NAPOLI – «Non è rigore. La mano era un po’ coperta, ma era in scivolata e in Champions questi non si fischiano».

VALVERDE – «Assurdo dire che è autorete di Meret. Ha un tiro incredibile, mi viene da ridere se dicono autogol. E’ un grandissimo centrocampista, ha oltre a tantissime qualità anche un tiro formidabile. Non è importante quanto segnerà».

BELLINGHAM – «Quello che stupisce di lui è che ha 20 anni. Ha qualità straordinarie ma ha solamente 20 anni e sta mostrando tutto quello che ha. La personalità mi sorprende».

RUDIGER SU OSIMHEN – «Abbiamo cercato di stare due contro uno contro Osimhen. I centrali dietro hanno fatto bene, non hanno dato spazio alle spalle. Poi normale soffrire sui cross contro di lui».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG