Marco Asensio ha ormai deciso il suo futuro: l’attaccante spagnolo lascerà il Real Madrid a parametro zero

Stando a quanto riportato da Relevo, Marco Asensio lascerà il Real Madrid in estate a zero, non accettando quindi l’ultima offerta per il suo rinnovo di contratto.

Su di lui ci sono diversi club, specialmente in Premier League. Le Merengues dovranno quindi rituffarsi sul mercato in cerca di un sostituto.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG