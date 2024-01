Real Madrid e Barcellona si sfideranno in Arabia Saudita per aggiudicarsi la Supercoppa spagnola: probabili formazioni, orario e dove vedere il Clasico

Real Madrid e Barcellona si sfideranno in Arabia Saudita – dove tra pochi giorni giocheranno anche Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio – per aggiudicarsi la Supercoppa spagnola. I blancos arrivano all’appuntamento dopo aver superato ai supplementari l’Atletico in un derby ricco di emozioni e gol (terminato 5 a 3). Dall’altra parte i blaugrana con Lewandowski e Lamine Yamal hanno avuto la meglio dell’Osasuna. Ora la grande sfida, l’ennesima della stagione, per portare a casa il primo trofeo stagionale. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Inaki Pena; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Sergi Roberto, de Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

Real Madrid-Barcellona, orario e dove vederla

Il Clasico spagnolo sarà visibile in diretta e in chiaro su Telelombardia in TV, il canale sul DT ha acquisito i diritti per la trasmissione della Final Four di Supercoppa spagnola. Sarà gratuito e visibile a tutti. Il match sarà possibile seguirlo in streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

