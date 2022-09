Real Madrid, Ancelotti recupera Karim Benzema dopo l’infortunio: «Voglio giocare domenica. Ho fatto molto lavoro fisico»

Karim Benzema ha recuperato dall’infortunio ed è tornato a disposizione di Carlo Ancelotti. L’attaccante del Real Madrid, dopo l’allenamento odierno, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club. Di seguito le sue parole.

RITORNO – «Sono felice di essere tornato con la squadra. Il tempo è passato e ho avuto modo di fare un precampionato. Mi sento molto bene, a mio agio. Voglio giocare domenica. Ho fatto molto lavoro fisico. Non ho toccato la palla, oggi è stato il mio primo allenamento. In questi giorni ho fatto tanta corsa e allenamenti di forza all’interno degli impianti. Mi sono allenato anche a casa. Sono arrivato un po’ in ritardo dalle vacanze e non avevo molto tempo per prepararmi, è stato un buon precampionato, per questo ora l’ho fatto e mi sento molto bene».

VOGLIA DI VINCERE – «Ho visto la squadra molto bene, perfetta. L’ho vista fare il pieno di vittorie, gol e avere carattere. Abbiamo una grande squadra anche se si può dire che abbiamo due squadre. Non c’è differenza tra le persone che iniziano la partita e quelli che entrano, ma dobbiamo continuare. Nella nostra testa sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita. Ogni partita è importante. Ogni squadra vuole battere il Real Madrid, ma noi stiamo bene e siamo pronti per continuare così».

L’articolo Real Madrid, Benzema torna a disposizione di Ancelotti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG