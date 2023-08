Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ha parlato a TLN TV in vista della prossima stagione dei Blancos

PAROLE – «Vogliamo riscattarci un po’ dall’anno scorso. Non credo che abbiamo avuto un anno brutto: all’inizio abbiamo vinto la Supercoppa Europea e siamo partiti bene in campionato, ma dopo il Mondiale non eravamo in grado di mantenere il nostro livello. Abbiamo perso la Supercoppa spagnola contro il Barcellona e non nel migliore dei modi, poi abbiamo perso molte partite di campionato. Improvvisamente eravamo troppo indietro. Penso che la Liga dia sempre il tono per tutta la stagione. La Champions League può aiutarti, ma è diverso. Siamo contenti per la vittoria in Copa del Rey e l’accesso alle semifinali di Champions League, ma ovviamente non per la sconfitta per 4-0 contro il Manchester City. Quindi quest’anno lo faremo riprovare a raggiungere la fine della Champions League e vincere più trofei che possiamo. A Madrid, tutte le competizioni che giochi vuoi vincere. Abbiamo avuto alcuni acquisti entusiasmanti come Bellingham e penso che siamo tutti entusiasti per la nuova stagione: dopo la scorsa stagione, speriamo di iniziare bene quest’anno».

