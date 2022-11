Real Madrid, Eden Hazard ai saluti in casa Blanca C’è il pressing dell’Aston Villa per l’attaccante belga: le ultime

Come riferito da Defensa Central, l’Aston Villa ha messo nel mirino Eden Hazard per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista del mercato di gennaio.

Il belga è sempre più ai margini del progetto tecnico di Ancelotti al Real Madrid e, con un contratto in scadenza nell’estate del 2024, potrebbe lasciare la capitale spagnola ad un prezzo abbordabile.

