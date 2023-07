Il comunicato del Real Madrid per Luis Suarez, ex calciatore scomparso nella giornata di oggi. Tutti i dettagli

Di seguito il comunicato del Real Madrid per Luis Suarez.

COMUNICATO – Il Real Madrid C.F., il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione sono profondamente addolorati per la morte di Luis Suárez, una delle più grandi leggende del calcio spagnolo e mondiale, e il primo e unico giocatore spagnolo a vincere un Pallone d’Oro, nel 1960. Il Real Madrid vuole esprimere le sue condoglianze e il suo affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, ai suoi cari e a tutti i suoi club. Luis Suárez ha giocato per il Deportivo de La Coruña, per l’FC Barcelona, ​​​​per l’Inter e per l’UC Sampdoria. Con il F.C. Barcelona ha vinto 2 Scudetti, 2 Coppe delle Fiere e 2 Coppe di Spagna. Con l’Inter ha vinto 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 3 Scudetti. Ha collezionato 32 presenze con la squadra spagnola e ha vinto l’Euro Cup nel 1964. Luis Suárez è stato l’allenatore spagnolo tra il 1988 e il 1991, e anche l’allenatore della Spagna Under 21, proclamandosi campione d’Europa Under 21 nel 1986. Ha allenato club come Inter, U. C. Sampdoria, Como 1907, Cagliari Calcio e Deportivo de La Coruña. Luis Suarez è morto all’età di 88 anni. Il calcio spagnolo e quello mondiale si rammaricano della sua perdita. Riposa in pace.

