Il centrocampista Casemiro ha salutato in lacrime in Real Madrid in conferenza stampa

In conferenza stampa Casemiro ha saluto in lacrime in Real Madrid. Un momento toccante per il brasiliano che lascia i Blancos per trasferirsi al Manchester United.

IL SALUTO – «Quando sono andato via dal San Paulo avevo ben chiaro che sarei arrivato a giocare nella prima squadra del Real Madrid. A Madrid ho costruito la mia vita, la mia famiglia. Ho vinto tanti titoli, ma la cosa più importante è stata allenarmi ogni giorno qui al Real. Con Modric e Kroos abbiamo ottenuto grandi risultati, mi sono goduto il calcio e un giorno tornerò sicuramente in questo club per restituire tutto l’affetto che ho ricevuto, continuando ad apportare il mio aiuto».

