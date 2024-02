Le ultime sulle condizioni di Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, in vista del ritorno della Champions League

Nonostante la doppietta nel 4-0 e la doppietta contro il Girona, Jude Bellingham è stato costretto ad uscire dal campo per colpa di una distorsione alla caviglia. Il Real Madrid ha pubblicato l’esito degli esami in vista della sfida al Lipsia in Champions League.

COMUNICATO – «A seguito degli esami effettuati oggi dai Servizi Medici del Real Madrid, al nostro giocatore Jude Bellingham è stata diagnosticata una distorsione di alto grado alla caviglia sinistra. Il calciatore dovrà essere rivalutato».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG